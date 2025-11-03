Foragido por tentativa de homicídio em Vitória é preso 22 anos após crime

Foragido por tentativa de homicídio em Vitória é preso 22 anos depois em Minas Gerais Crédito: SESP

Um homem identificado como Gleisson de Oliveira Vieira, 40 anos, procurado pela Justiça por uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro São Pedro, em Vitória, em novembro de 2003, foi preso nesta sexta-feira (31) em São Joaquim de Bicas (MG). A prisão ocorreu após informações repassadas pela Delegacia de Vila Valério à Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a investigação, a vítima estava em frente à casa da namorada, quando Gleisson e um comparsa, preso após o crime, passaram pelo local armados e “encararam” a vítima. Momentos depois, retornaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o homem.

A denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) classificou o crime como motivado por razão fútil. Durante as investigações, surgiram duas possíveis motivações: ciúmes ou tráfico de drogas. A namorada da vítima relatou em depoimento que o capturado já havia demonstrado interesse por ela e acreditava que o crime tenha ocorrido por ciúmes, após ela iniciar um relacionamento com a vítima.