Foragido por matar homem a tiros em Alagoas é detido no Sul do ES

Publicado em 21/01/2026 às 18h38

Um foragido da Justiça do Estado do Alagoas foi detido na terça-feira (20) na zona rural de Brejetuba, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estaria envolvido em um crime ocorrido em janeiro de 2023 na cidade alagoense de Palmeira dos Índios, quando um homem foi morto a tiros por dois suspeitos em uma moto.

Após uma denúncia, os policiais encontraram o foragido em cima de um trator usado para transportar trabalhadores em uma lavoura de café. O suspeito tentou pular do veículo em movimento, mas desistiu. Durante a abordagem, ele ainda apresentou nomes falsos até revelar a verdadeira identidade. Ele foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. 

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado ao detido. Até o momento, não houve retorno. 

