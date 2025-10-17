Foragido por incêndio na Bahia é preso em Linhares, no Norte do ES

Um homem de 35 anos, identificado como Alécio Rodrigues Neres, foi preso na manhã desta sexta-feira (17), em Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão pelo crime de incêndio qualificado, expedido pela Comarca de Mucuri, na Bahia .

A prisão aconteceu no Centro de Linhares e contou com o apoio de policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Divisão de Inteligência Policial (Dipo). O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e transferido para a Penitenciária Regional da cidade, onde permanece preso e à disposição da Justiça.