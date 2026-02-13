Foragido por homicídio cometido em Minas Gerais é preso em Itapemirim

Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça do Estado de Minas Gerais pelo crime de homicídio, foi preso no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde dessa quarta-feira (11). O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil, com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) do município.

Segundo o titular da Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Edson Lopes Júnior, o suspeito também é investigado por violência doméstica. "A personalidade violenta do detido, também indiciado por diversos crimes relacionados à violência doméstica, demonstra que a rápida ação da Polícia Civil certamente evitou que a vítima pudesse ser alvo de feminicídio", declarou o delegado.