Foragido há 7 anos, membro de grupo do tráfico no ES é preso em Sergipe

Foragido é preso em Sergipe por atuar em grupo ligado ao tráfico no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um foragido da Justiça do Espírito Santo por tráfico e associação para o tráfico de drogas, identificado como Everaldo Silva, de 47 anos, foi preso em Sergipe, no nordeste do Brasil. O homem é suspeito de integrar uma quadrilha atuante no bairro Camata, em Pedro Canário, no Norte capixaba, participando de homicídios e tiroteios.

A ação da Polícia Civil do Espírito Santo contou com apoio das corporações de Alagoas e Sergipe. As denúncias contra o grupo surgiram a partir de investigações, via celular, que mostraram como a quadrilha funcionava. Segundo a corporação, Everaldo guardava e movimentava armas e drogas para o grupo, além de dar apoio na logística dos líderes da quadrilha.