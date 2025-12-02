Foragido é recapturado durante buscas por fugitivos da Penitenciária de São Mateus
Um foragido da Justiça foi recapturado pela Polícia Penal nessa segunda-feira (1), durante buscas pelos três internos que fugiram da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), no Norte do Espírito Santo, na madrugada do mesmo dia. Luiz Moraes Seraphim estava foragido desde o dia 19 novembro deste ano e cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubo.
Os policiais seguiram informações que apontavam que os fugitivos poderiam estar escondidos na região da Rua Blumenau, no bairro Nova Era. Ao chegarem ao local, vários suspeitos tentaram fugir, pulando muros e invadindo casas. Durante as buscas, os policiais localizaram o homem, que não tinha relação com a fuga da penitenciária, mas possuía mandado de prisão em aberto. Ele ainda tentou escapar novamente, mas acabou capturado e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.