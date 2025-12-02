Foragido é recapturado durante buscas por fugitivos da Penitenciária de São Mateus

Um foragido da Justiça foi recapturado pela Polícia Penal nessa segunda-feira (1), durante buscas pelos três internos que fugiram da Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), no Norte do Espírito Santo , na madrugada do mesmo dia. Luiz Moraes Seraphim estava foragido desde o dia 19 novembro deste ano e cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubo.

Os policiais seguiram informações que apontavam que os fugitivos poderiam estar escondidos na região da Rua Blumenau, no bairro Nova Era. Ao chegarem ao local, vários suspeitos tentaram fugir, pulando muros e invadindo casas. Durante as buscas, os policiais localizaram o homem, que não tinha relação com a fuga da penitenciária, mas possuía mandado de prisão em aberto. Ele ainda tentou escapar novamente, mas acabou capturado e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.