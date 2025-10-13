Foragido é preso transportando drogas da Bahia para o Espírito Santo

Um foragido da Justiça, identificado como Daniel Araújo Nunes, foi preso em Mucuri, no Sul da Bahia , transportando drogas para o Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado no sábado (11) com ajuda de radares, em uma ação conjunta com a Polícia Civil. Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes.

A PM informou que Daniel atuava em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e fazia viagens frequentes para a Bahia para buscar drogas. Com ele, foram apreendidos 2,2 kg de cocaína, 854 gramas de crack, uma balança de precisão e embalagens usadas para armazenamento do material. O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde foi cumprido o mandado de prisão.