Foragido da Penitenciária Semiaberta de Cariacica é recapturado em Aracruz
Um detento de 27 anos, que estava foragido após deixar a Penitenciária Semiaberta de Cariacica para trabalhar e não retornar, foi recapturado no bairro Sauê, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, pela Polícia Militar (PM), na última quinta-feira (15). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Aleanderson Bento Sizenando estava sendo procurado desde novembro do ano passado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, e ele também responde por estupro e lesão corporal.
Segundo a PM, ao perceber a presença dos policiais, Aleanderson tentou fugir a pé, passando por diversas ruas, pulando cercas e entrando em áreas de vegetação. Durante a fuga, ele caiu, ficou ferido e resistiu à abordagem, mas acabou contido pelos militares. O homem foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à delegacia.
A Polícia Civil informou que, após Aleanderson assinar um Termo Circunstanciado (TC) por resistência durante a abordagem policial, ele foi encaminhado novamente ao sistema prisional.