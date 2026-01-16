Foragido da Penitenciária Semiaberta de Cariacica é recapturado em Aracruz

Um detento de 27 anos, que estava foragido após deixar a Penitenciária Semiaberta de Cariacica para trabalhar e não retornar, foi recapturado no bairro Sauê, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, pela Polícia Militar (PM), na última quinta-feira (15). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Aleanderson Bento Sizenando estava sendo procurado desde novembro do ano passado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, e ele também responde por estupro e lesão corporal.