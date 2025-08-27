Foragido da Justiça em Mato Grosso do Sul é preso em Sooretama
Publicado em 27/08/2025 às 15h21
Um homem, de 39 anos, foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (26). A Polícia Civil realizou uma operação em uma empresa da cidade, local onde havia denúncias de que um foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul, da cidade de Três Lagoas, estaria trabalhando. O nome dele não foi divulgado.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para Delegacia Regional de Linhares e, logo depois, para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, local em que ficam os condenados pela prática de crimes sexuais.