Foragido da Justiça em Mato Grosso do Sul é preso em Sooretama

Um homem, de 39 anos, foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável em Sooretama, Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (26). A Polícia Civil realizou uma operação em uma empresa da cidade, local onde havia denúncias de que um foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul, da cidade de Três Lagoas, estaria trabalhando. O nome dele não foi divulgado.