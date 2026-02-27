Foragido da Justiça é preso com arma e drogas em Pinheiros
Um homem de 30 anos, foragido da Justiça, foi preso com arma e drogas em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (26). Segundo a Polícia Civil, havia contra ele um mandado de prisão de recaptura em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha. O nome do bairro onde a prisão ocorreu e a identidade do indivíduo não foram divulgados.
Ainda de acordo com a corporação, na casa onde o homem estava foram apreendidos um revólver calibre .38, 28 munições intactas e uma porção de maconha. Ele afirmou que mantinha a arma para proteção pessoal.
A Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à delegacia e permanece preso à disposição da Justiça.