Foragido da Justiça é preso com arma e drogas em Pinheiros

Um homem de 30 anos, foragido da Justiça, foi preso com arma e drogas em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (26). Segundo a Polícia Civil, havia contra ele um mandado de prisão de recaptura em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha. O nome do bairro onde a prisão ocorreu e a identidade do indivíduo não foram divulgados.