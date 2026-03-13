Foragida por roubo com agressão brutal é presa em hospital de Castelo

Uma mulher de 36 anos, que estava foragida da Justiça por roubo qualificado com agressão à vítima, foi presa na manhã de quarta-feira (11) dentro do Hospital Municipal de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ela é investigada por ter roubado um celular em agosto de 2025 e agredido brutalmente a vítima com socos, chutes e mordidas.

De acordo com a polícia, a prisão preventiva da suspeita foi decretada pela Justiça em novembro de 2025. Os policiais aguardaram o momento em que ela recebeu alta médica da unidade de saúde, onde havia sido atendida após sofrer uma queda.

Segundo o delegado de Castelo, Estêvão Oggione, a mulher é investigada por um roubo qualificado que deixou a vítima gravemente ferida. A pessoa atacada sofreu fraturas nas costelas e um derrame pleural. “Durante o crime, ela ainda teria ameaçado a vítima de morte, afirmando que ela não sairia viva dali”, informou o delegado.