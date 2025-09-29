Fogo em poste chama a atenção na Leitão da Silva, em Vitória

Um incêndio na fiação de um poste na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, em frente a uma concessionária de veículos, chamou a atenção de quem passava pelo local na manhã desta segunda-feira (29). Procurado, o Corpo de Bombeiros disse não ter sido acionado. Em nota, a EDP informou que “uma equipe técnica esteve no local e a ocorrência atingiu cabos de empresas de telecomunicações”. A concessionária ressaltou ainda que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na região.