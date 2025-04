Fogo destrói casa em João Neiva e polícia investiga incêndio criminoso

Uma casa foi consumida pelas chamas no Centro de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (21). Nas imagens, é possível ver que a estrutura ficou completamente danificada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência estava vazia e não houve vítimas. O combate ao fogo começou com uma equipe da Defesa Civil Municipal e foi concluído pelos militares. A Polícia Civil afirma que o incêndio pode ter sido criminoso.>