Fogo atinge vegetação perto de residencial em Cachoeiro
Publicado em 05/09/2025 às 16h18
Um incêndio atingiu uma área de vegetação no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (5). O fogo foi registrado por volta das 14h30, próximo a um conjunto residencial e pode ser visto de várias regiões da cidade.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado e enviou uma equipe ao local para controlar as chamas. Até o momento, a corporação informou que a ocorrência segue em andamento. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.