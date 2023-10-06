Fiscalização flagra infrações e alunos são retirados de veículos em Alegre

A operação foi realizada nessa quinta-feira (5), após denúncias geradas na Ouvidoria do Detran, informou a PMES. Um dos veículos notificados tinha capacidade para 43 crianças, mas estava com 61. Em outro, a capacidade era para 15 alunos, mas 23 estudantes estavam no veículo. Um terceiro, com capacidade para 32 crianças, transportava 38 alunos.

A ação foi realizada no centro de Alegre e no bairro Clério Moulin. Ao todo, foram abordados 20 veículos escolares e outros quatro automóveis. Segundo a PMES, a operação resultou em 22 autos de infração de trânsito confeccionados, um veículo removido e um certificado de registro e licenciamento recolhido por estar em mau estado de conservação.