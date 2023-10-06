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Acima da capacidade

Fiscalização flagra infrações e alunos são retirados de veículos em Alegre

Publicado em

06 out 2023 às 18:49
Crianças precisam ser retiradas de veículos escolares com capacidade acima da permitida em Alegre
Os veículos foram parados, fiscalizados e infrações foram constatadas em Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Crianças precisaram ser retiradas de veículos escolares após uma fiscalização realizada pela Polícia Militar e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito (Detran-ES), em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Segundo a PMES, enquanto alguns veículos estavam com a capacidade acima do permitido, em outros, os motoristas estavam sem a qualificação necessária para a condução de veículo escolar.
A operação foi realizada nessa quinta-feira (5), após denúncias geradas na Ouvidoria do Detran, informou a PMES. Um dos veículos notificados tinha capacidade para 43 crianças, mas estava com 61. Em outro, a capacidade era para 15 alunos, mas  23 estudantes estavam no veículo. Um terceiro, com capacidade para 32 crianças, transportava 38 alunos.
A ação foi realizada no centro de Alegre e no bairro Clério Moulin. Ao todo, foram abordados 20 veículos escolares e outros quatro automóveis. Segundo a PMES, a operação resultou em 22 autos de infração de trânsito confeccionados, um veículo removido e um certificado de registro e licenciamento recolhido por estar em mau estado de conservação.

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Motorista fica ferido após caminhão com cimento tombar em Cachoeiro

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Sara Oliveira

Repórter / [email protected]
Sara Oliveira
"Ajuruetê II"

Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória

Publicado em 15/04/2026 às 10:02
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (15), a operação Ajuruetê II, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de animais silvestres no Estado do Espírito Santo.
O nome da operação faz referência ao termo “ajuruetê”, de origem indígena, utilizado para designar aves da fauna brasileira, especialmente espécies conhecidas por sua vocalização característica, em alusão ao objeto da investigação. A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).
As investigações têm como foco a apuração de condutas relacionadas à captura, manutenção irregular e comercialização de espécimes da fauna silvestre, bem como à utilização de documentos supostamente irregulares para conferir aparência de legalidade a esses animais.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari, Serra e Cariacica, expedidos pela Justiça competente, com o objetivo de reunir elementos de prova, identificar outros possíveis envolvidos e interromper as atividades investigadas. As condutas apuradas poderão, em tese, caracterizar crimes relacionados à falsificação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistemas oficiais, associação criminosa e crimes contra o meio ambiente.
A Polícia Federal destaca que as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Mudança

Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas

Publicado em 15/04/2026 às 09:35
Aeroporto de Vitória passa a cobrar por estacionamento de bicicletas elétricas
Aeroporto de Vitória passa a cobrar por estacionamento de bicicletas elétricas Crédito: Leitor A Gazeta
Aeroporto de Vitória passou a cobrar pelo estacionamento de bicicletas elétricas desde o dia 6 de abril. A tarifa mensal é de R$ 75. Em um aviso colocado no local, a administração informa que não se responsabiliza por casos de roubo, furto ou avarias em veículos que não regularizarem o pagamento e o acesso.
Procurada, a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, disse, em nota ,que a cobrança foi padronizada com o objetivo de organizar e regularizar o uso das áreas internas e operacionais, onde esses veículos costumam ser estacionados.
“O valor aplicado segue o mesmo padrão já praticado atualmente para motocicletas”, afirmou a empresa.
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente

Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 15/04/2026 às 08:43
Homem morre atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Homem morre atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução | PRF
Um jovem de 27 anos morreu após ser atropelado por dois veículos na BR 101, na altura do km 94, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (14). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h. Os indícios apontam que o pedestre foi atingido primeiro por uma motocicleta e, em seguida, por uma carreta. O nome da vítima não foi divulgado. 
Ainda de acordo com a PRF, o motociclista, de 56 anos, e o caminhoneiro, de 47, permaneceram no local e prestaram os esclarecimentos necessários às autoridades. Durante os trabalhos da perícia, a pista ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pelo acostamento, na lateral do trevo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, a via foi totalmente liberada por volta das 21h26.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso

Publicado em 14/04/2026 às 18:43
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos,, é considerado foragido por homicídio
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (14) Crédito: PCES/DIvulgação
Um homem foi preso nesta terça-feira (14), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no ano passado. O suspeito é Rafael do Espírito Santo Silva, de 20 anos, que estava foragido. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado após denúncia e tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e contido pelos policiais.
Ele é investigado pela morte de Rodrigo Pereira dos Santos Bona Barbosa, de 30 anos, ocorrida em novembro de 2025, em um bar no bairro Rio Marinho. De acordo com o delegado Cleudes Júnior, a vítima tentou intervir em uma discussão entre um casal durante uma festa no local. "Possivelmente, o casal estava sob efeito de álcool e drogas e não gostou da interferência, o que gerou uma nova discussão com a vítima", detalhou o delegado.
Após a desavença, Rafael se armou e perseguiu a vítima, que tentou fugir, mas foi atingida por disparos nas costas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a corporação em busca de informações sobre os procedimentos adotados com ele. Se houver retorno, o texto será atualizado.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Mobilidade

Sistema Transcol faz teste com ônibus mais econômico na Grande Vitória

Publicado em 14/04/2026 às 16:46
Um novo modelo de ônibus, mais benéfico para o meio ambiente, começou a ser testado pela Ceturb-ES na Grande Vitória. O ônibus 12984 que vai integrar a frota do Sistema Transcol durante alguns meses, é um veículo modelo O500 M 1928/59, da Mercedes-Benz, que permite transportar quase 20% mais passageiros do que as alternativas atuais, sem poluição adicional.
Ele tem a lataria prateada, diferente dos coletivos já utilizados (na cor predominantemente branca), e conta com 14 metros de comprimento, sendo 1,5 metro mais longo do que um ônibus padrão, o que representa uma capacidade de transporte de até 14 passageiros a mais, sendo oito sentados e seis em pé.
Conforme destacou a Ceturb-ES, por meio de nota, "trata-se um veículo com cadastro temporário para testes oferecido pela fabricante, que cedeu o ônibus em comodato para que as concessionárias do Sistema Transcol realizem testes de desempenho e consumo nas mais diversas linhas que operam na Grande Vitória".
A Companhia reforçou que, no momento, é somente um teste, mas foram aplicados os adesivos de identificação do Transcol para que os passageiros possam identificá-lo como parte do sistema.
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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Medida de segurança

Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)

Publicado em 14/04/2026 às 16:39
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no centro de Cachoeiro de Itapemirim está interditado até o domingo (19)
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, até o próximo domingo (19) Crédito: Reprodução/ Google Street View
Um trecho da Linha Vermelha, nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está interditado até o domingo (19). A medida, segundo a prefeitura, é para garantir a organização e segurança durante as festividades do evento ‘Festival do Rei - Gastronomia & Cultura’.
De quinta (16) até sábado (18), a Estação da Linha Vermelha terá apresentações de jazz e MPB, e restaurantes estarão comercializando pratos em homenagem ao cantor cachoeirense. Para o tráfego, a orientação aos condutores é que, neste período, planejem as rotas com antecedência e utilizem vias alternativas, já que o bloqueio permanecerá ativo até o domingo.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sepetiba

Liderança do tráfico de drogas no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro

Publicado em 14/04/2026 às 16:32
Liderança do tráfico no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro
O homem foi preso em solo fluminense e não ofereceu resistência  Crédito: Polícia Penal
Um homem, apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico de drogas em Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em Sepetiba, na segunda-feira (13). Contra ele, segundo a Polícia Penal, havia mandados de prisão por condenações de mais de 23 anos.
O nome do preso não foi revelado. A prisão aconteceu em uma ação conjunta de inteligência de forças de segurança capixabas, Setor de Inteligência da Polícia Penal do Espírito Santo (DIPP), com apoio operacional da Polícia Civil fluminense.
No momento da abordagem, o indivíduo foi surpreendido e não ofereceu resistência. Segundo a polícia capixaba, mesmo fora do estado, ele continuava coordenando atividades ilegais de forma remota. O homem será reconduzido ao sistema prisional capixaba para início do cumprimento da pena.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Norte capixaba

Idosa de 82 anos morre atropelada por caminhão em Conceição da Barra

Publicado em 14/04/2026 às 16:27
Testemunhas disseram à Polícia Miliar que a mulher caiu embaixo do veículo, ela morreu ainda no local
Vítima morreu no local do acidente Crédito: Leitor A Gazeta
Uma idosa de 82 anos morreu atropelada em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo testemunhas informaram à Polícia Militar, a vítima teria caído embaixo do veículo antes do acidente. O nome da mulher não foi divulgado. 
A motorista do caminhão, que presta serviços para uma distribuidora de bebidas, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Por se tratar de um acidente fatal, a condutora foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Procurada por A Gazeta, a empresa proprietária do caminhão lamentou a morte da idosa e reforçou que está colaborando com os órgãos públicos no processo de investigação do caso.

Correção

15/04/2026

Diferentemente do informado em versão anterior deste texto, quem conduzia o caminhão era uma mulher, e não um homem. A informação foi corrigida.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Adolescente é baleado por suspeitos que estavam em moto em Linhares

Publicado em 14/04/2026 às 14:12
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser baleado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (13). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que saía de um beco quando dois suspeitos, em uma motocicleta, se aproximaram. O passageiro efetuou disparos em sua direção e, em seguida, a dupla fugiu.
De acordo com a PM, o adolescente foi socorrido por testemunhas e levado a um hospital da cidade. O nome da unidade não foi informado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Colisão

Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina

Publicado em 14/04/2026 às 13:24
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Morreu no hospital, na segunda-feira (13), a segunda vítima do acidente entre duas motocicletas registrado nas proximidades do distrito de Itapina, na altura do km 72 da BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Arthur Sallema de Souza, de 21 anos, estava internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos desde domingo (12), quando ocorreu a colisão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há, até o momento, informações sobre a dinâmica do acidente. Uma das vítimas, identificada como Nata Felipe Domingos de Souza, de 19 anos, morreu ainda no local da colisão. A terceira vítima, uma jovem de 18 anos, foi socorrida e não corre risco de vida.
O corpo de Arthur foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O caso segue sob investigação, segundo a Polícia Civil.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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