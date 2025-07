Após denúncias

Fiscalização encontra carnes vencidas e sabão em pó falsificado em Cariacica

A ação conjunta teve caráter de fiscalização e foi motivada por denúncias de consumidores sobre a má qualidade dos produtos vendidos. Os detalhes sobre as irregularidades flagradas e os próximos desdobramentos da operação serão apresentados ainda nesta segunda, durante coletiva na Delegacia do Consumidor (Decon), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.