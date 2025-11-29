Final da Libertadores complica trânsito em ruas da Grande Vitória
Pouco antes do início da partida entre Flamengo e Palmeiras pela final da Libertadores, na tarde deste sábado (29), alguns pontos da Grande Vitória apresentaram trânsito intenso de veículos. O movimento era maior, como previsto, nas regiões com grande concentração de bares.
Na Capital, a região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, foi uma das áreas de tráfego complicado. O motorista também teve que ter paciência nas proximidades do cruzamento das avenidas Desembargador Santos Neves e Reta da Penha.
Segundo programas de monitoramento como Google Maps e Waze, Vila Velha também apresentou pontos de retenção. Em Itaparica, o trânsito ficou lento na Rodovia do Sol e na Av. Estudante José Júlio de Souza. E a Praia da Costa, bairro com grande concentração de bares, também registrou grande volume de carros.