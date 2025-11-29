Final da Libertadores complica trânsito em ruas da Grande Vitória

Pouco antes do início da partida entre Flamengo e Palmeiras pela final da Libertadores, na tarde deste sábado (29), alguns pontos da Grande Vitória apresentaram trânsito intenso de veículos. O movimento era maior, como previsto, nas regiões com grande concentração de bares.

Na Capital, a região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, foi uma das áreas de tráfego complicado. O motorista também teve que ter paciência nas proximidades do cruzamento das avenidas Desembargador Santos Neves e Reta da Penha.