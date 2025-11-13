Filhote de baleia-jubarte é encontrado morto em praia de Marataízes
Publicado em 13/11/2025 às 11h26
Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na Praia Central, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo o Instituto Orca, dedicado à conservação marinha no Estado, o animal é um filhote macho e mede cinco metros de comprimento.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi ao local prestar apoio à equipe do Instituto Orca, que realiza a necropsia da baleia. Após o procedimento, o corpo será enterrado na orla.