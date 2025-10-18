Filho é preso após atear fogo na casa da própria mãe em Mimoso do Sul

Um homem de 26 anos foi preso após colocar fogo na casa da própria mãe no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo , neste sábado (18). O caso teria ocorrido após um desentendimento entre os dois. A mulher chegou a desmaiar e precisou ser socorrida pelos bombeiros até um hospital. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas, segundo a Polícia Militar , o incêndio causou grandes danos materiais (veja acima) .

Um bombeiro informou aos policiais que, quando a corporação chegou ao local, o homem estava alterado e chegou a lutar com o militar. O suspeito também desacatou os agentes e resistiu à prisão. Ele foi contido e encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde acabou autuado em flagrante por "causar incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, por resistência à ação policial, por desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela e por ameaça". Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).