Fiação de poste pega fogo em Bento Ferreira, Vitória

Um incêndio foi registrado na fiação de um poste na Rua Francisco Rubim, em Bento Ferreira, Vitória. Na mesma região, moradores relataram interrupções no fornecimento de energia desde as 3h da madrugada desta segunda (22).

Apesar de moradores citarem queda de energia no bairro, a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, disse para a reportagem de A Gazeta que o incidente teve relação com fios de telecomunicação e que não houve prejuízo à rede elétrica.