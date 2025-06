Festa de Corpus Christi em Castelo: QR Code levará informações a turistas

Para facilitar a mobilidade e a experiência dos turistas que vão visitar Castelo, no Sul do Espírito Santo, durante a 62ª Festa de Corpus Christi na quinta-feira (19), a prefeitura disponibilizou um QR Code com as informações sobre o evento. Além da programação completa, o acesso contém informações como opções de alimentação, feira, estacionamentos, banheiros e interdições de trânsito. >