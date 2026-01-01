Festa clandestina termina em confronto a tiros com a PM em Vitória

Uma festa clandestina terminou em confusão e troca de tiros entre criminosos e policiais militares na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, Capital do Espírito Santo. Segundo a PM, no local havia grande aglomeração de pessoas, som em volume extremamente alto, indivíduos fazendo uso de drogas e suspeitos armados, que estavam posicionados na parte alta da comunidade, nas proximidades de um beco.

Com a chegada das equipes, algumas pessoas passaram a arremessar garrafas, pedras e copos de cerveja contra os policiais, mas a situação foi momentaneamente contida. No entanto, quando os PMs se preparavam para deixar o local, novas agressões foram registradas. Durante nova tentativa de dispersão, um policial foi atingido por uma pedrada no colete balístico.