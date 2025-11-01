Farol de Santa Luzia vai ser fechado para treinamento da Marinha

Farol de Santa Luzia: cartão-postal de Vila Velha será temporariamente fechado Crédito: Fernando Madeira

Famoso ponto turístico de Vila Velha, o Farol de Santa Luzia estará fechado à visitação pública a partir da próxima terça-feira (4) até o dia 11 de novembro. O fechamento, conforme informações da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), será necessário em razão da realização do Estágio em Sinalização Náutica Aplicada (SNA) e do Levantamento Hidrográfico de Fim de Curso (LHFC), atividades de formação acadêmica conduzidas no local.

Durante o período do treinamento, serão executados serviços de manutenção no Farol, visando tanto a instrução prática dos alunos militares, futuros faroleiros da Marinha do Brasil, quanto a preservação e conservação do patrimônio histórico e operacional.

Há um ano, o farol já havia passado por obras de restauro, conduzidas pela Capitania dos Portos e pela Prefeitura de Vila Velha, com a reforma dos casarios, deques, pintura geral, banheiros, a loja de artesanato e a sala da memória. Na estrutura do farol, também foram realizadas intervenções como manutenção da cúpula, reparos na maquinaria, troca de vidros e uma nova pintura.