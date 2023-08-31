Farmácia da Serra é interditada por vender remédios sem autorização

Uma farmácia de Serra Dourada II, na Serra, foi interditada por diversas irregularidades: o estabelecimento não tinha farmacêutico responsável, o estoque de medicamentos de controle especial estava sem a devida escrituração, havia remédios armazenados que não constavam no sistema de controle da empresa e, além disso, o local contava com um compartimento escondido atrás de uma gôndola, para ocultar produtos (veja no vídeo acima).

O flagra aconteceu durante uma ação de fiscalização da Polícia Federal, Polícia Civil, Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária da Serra, na última quarta-feira (30). Segundo a PF, o "compartimento secreto" tinha como objetivo ocultar os produtos da fiscalização, em desacordo com a legislação sanitária.