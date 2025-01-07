Farmácia Cidadã é inaugurada em Cariacica com medicamentos gratuitos

O Espírito Santo passa a contar com mais uma Farmácia Cidadã com a inauguração, na manhã desta terça-feira (7), da unidade de Cariacica. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) explicou que o local atenderá a população de pelo menos seis cidades capixabas. Além dos residentes no município, serão beneficiados os moradores de Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Viana. O local vai disponibilizar, se forma gratuita, cerca de 300 medicamentos e fórmulas nutricionais.

As atividades da Farmácia Cidadã já começam nesta terça-feira, data de inauguração. A abertura de novos processos para solicitação de medicamentos poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h, seguindo o mesmo horário de funcionamento do Faça Fácil. Entretanto, o resgate dos produtos estará disponível apenas em dias úteis; aos sábados, será possível apenas abrir novos pedidos, segundo informações da Sesa.