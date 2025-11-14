Família de São Mateus procura por homem desaparecido há mais de uma semana

Amilton Batista da Silva, desaparecido desde de 06 de novembro Crédito: Arquivo da família

Um homem de 34 anos, Amilton Batista da Silva, está desaparecido desde 6 de novembro. Segundo a família, ele saiu de casa após uma discussão, dirigindo uma caminhonete e sem levar documentos ou celular. O veículo foi encontrado no Sítio Histórico de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Testemunhas relataram ter visto Amilton no dia 9 de novembro na rodoviária da cidade, aparentando estar desorientado. A família registrou boletim de ocorrência e as buscas continuam sendo feitas com ajuda de amigos e voluntários. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil.