Família de São Mateus procura por homem desaparecido há mais de uma semana

Atualizado em 14/11/2025 às 17h47
Amilton Batista da Silva, de 34 anos, saiu de casa no dia 06 de novembro e foi visto pela última vez na rodoviária; buscas seguem sem novas pistas.
Amilton Batista da Silva, desaparecido desde de 06 de novembro Crédito: Arquivo da família

Um homem de 34 anos, Amilton Batista da Silva, está desaparecido desde 6 de novembro. Segundo a família, ele saiu de casa após uma discussão, dirigindo uma caminhonete e sem levar documentos ou celular. O veículo foi encontrado no Sítio Histórico de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Testemunhas relataram ter visto Amilton no dia 9 de novembro na rodoviária da cidade, aparentando estar desorientado. A família registrou boletim de ocorrência e as buscas continuam sendo feitas com ajuda de amigos e voluntários. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil.

Qualquer informação sobre o paradeiro do homem pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, no 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode colaborar pela internet.

