Ex-vereador de Aracruz é encontrado morto em lagoa de Linhares

O ex-vereador de Aracruz Gilberto Luiz Pinheiro foi encontrado morto na Lagoa das Palminhas, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (27). Familiares informaram ao Corpo de Bombeiros que o homem teria saído de casa durante a madrugada e que encontraram roupas dele penduradas em um arame próximo à lagoa, sugerindo que pudesse estar na água. Os militares iniciaram as buscas e Gilberto foi localizado.