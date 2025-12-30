Ex-jogador da Desportiva é morto a tiros em Cariacica

Ramon, ex-jogador da esportiva foi morto a tiros em Cariacica Crédito: DIvulgação/Desportiva

Um ex-jogador da Desportiva Ferroviária, identificado como Ramon Bastos Augusto, de 31 anos, foi morto a tiros ao chegar em casa no início da madrugada desta terça-feira (30), no bairro São Geraldo II, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida após participar de um jogo de futebol. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre a motivação.

Em entrevista ao GE Espírito Santo, em 2015, Ramon contou que entrou para o tráfico ainda adolescente, entre os 15 e 16 anos, quando vendia drogas e andava armado. Segundo ele, a saída dessa realidade veio após a mãe levá-lo para a igreja, o que o fez abandonar a vida no crime.

De acordo com o portal, após deixar o tráfico em 2011, Ramon defendeu o Vitória na Copa Espírito Santo. Em seguida, teve uma curta passagem pelo futebol do Rio Grande do Sul e, em 2012, foi para a Tiva, onde já era apontado como promessa, destacando-se como artilheiro em diversas competições das categorias de base. Em 2014, foi o maior goleador do Capixabão Sub-20, com 16 gols.