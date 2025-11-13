Ex-funcionária de correspondente bancário é indiciada por aplicar golpes em Pinheiros

Uma mulher de 30 anos, que não teve o nome divulgado, ex-funcionária de um correspondente bancário que funcionava em uma farmácia em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi indiciada pela Polícia Civil por aplicar golpes em aposentados e pensionistas do INSS. Ela é suspeita de ter enganado pelo menos 11 idosos.

Segundo as investigações, a mulher sacava valores maiores do que os que eram realmente depositados nas contas das vítimas, usando o limite do cheque especial e ficando com o dinheiro extra. A polícia também descobriu transferências via Pix e compras indevidas feitas a partir das contas dos aposentados, inclusive para uma conta em nome da própria suspeita.