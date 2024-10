Ex-combatente da 2ª Guerra completa 106 anos com homenagem do Exército no ES

Uma colisão envolvendo três veículos deixou o trânsito parcialmente interditado na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do bairro Porto Belo, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (14). O acidente ocorreu por volta das 9h, quando uma carreta carregada com bloco de granito bateu em um caminhão-baú que transportava frango que fazia um retorno na via. Com a batida, a carreta acabou tombando e atingiu um carro. Não houve feridos com gravidade.