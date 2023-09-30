Evento Geek promete reunir memes, cosplay e k-pop na Serra

Seraph Fest acontece neste sábado (30), na Serra Crédito: Renato Prado Andrade

Neste sábado (30), o Seraph Fest vai garantir muitas atividades que vão divertir os geeks e nerds capixabas. O evento é gratuito para todos os públicos e de todas as idades, apaixonados ou não pela cultura geek, e acontece no Shopping Montserrat, na Serra, das 13h às 20h.

A segunda edição tem o tema "Meme Day", que faz referências à cultura dos memes na internet e realizará um campeonato em que os participantes devem se vestir e interpretar um meme icônico. Além dos clássicos concursos de cosplay e de k-pop, terá também jogos, Just Dance, karaokê, lojinhas e muito mais.

A primeira edição do evento foi um sucesso, e reuniu mais de 3 mil pessoas. Segundo a idealizadora da Seraph Fest, Bianca Gomes, desta vez a expectativa também é grande. “O primeiro evento foi um sucesso e já sabemos que a maior parte do público deve voltar para esta edição. A Seraph nasceu de um sonho de trazer um evento acessível, acolhedor e respeitoso para comunidade geek do ES”.