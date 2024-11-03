Estudante fica presa em elevador após falta de energia e perde prova do Enem

Falta de energia trava elevador e estudante perde prova Crédito: Gustavo Paraiso Dalvi

Uma estudante perdeu a prova do Enem neste domingo (3) ao ficar presa com o pai no elevador do prédio onde moram, no centro de Linhares , Norte do Espírito Santo. Uma falta de energia na região acabou travando o elevador no qual Gabriela de Mendonça Camargos Dalvi, de 17 anos e o pai, Gustavo Paraiso Dalvi, estavam.

O pai contou à reportagem de A Gazeta que eles saíram de casa às 12h20, pois o local da prova ficava a cerca de dois quilômetros da casa, e que em 5 minutos estariam no local com tranquilidade.

“Ficamos de 12h22 até 12h56 presos no elevador. Minha filha Gabriela, que está no 3º ano, perdeu a prova do Enem. Ficou arrasada e triste. Saímos com antecedência e nunca imaginava que iria acabar a energia na região”, contou pai Gustavo Paraiso Dalvi. O local da prova, segundo Dalvi, não foi afetado pela falta de energia.