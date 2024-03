Estudante é flagrado com arma dentro da mochila em escola de São Mateus

Manifestantes interditaram a BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na altura do km 35, manhã desta quarta-feira (13). A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no X (antigo Twitter). O motivo do protesto seria a falta de pagamento a funcionários de uma empresa. A corporação pede atenção aos motoristas que trafegam pela região.