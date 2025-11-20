Estrutura de janela despenca de prédio e atinge veículo no Centro de Vitória

A estrutura de alumínio da janela e um ar-condicionado de um apartamento no Centro de Vitória despencaram do 10º andar e atingiram um veículo no cruzamento da Rua Josué Prado com a Avenida Princesa Isabel, no início da tarde desta quinta-feira (20).

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, com a Guarda Municipal, não houve feridos. A suspeita é que a esquadria tenha caído por conta dos fortes ventos que sopravam no momento ou por falhas na fixação.

"A proprietária estava fora, é uma senhora que mora sozinha. Dois veículos foram atingidos, fizemos uma interdição temporária da via, retiramos detritos e vidros da pista e liberamos o trânsito. Aparentemente foi um fato isolado, mas a Defesa Civil vai fazer uma visita ao local para verificar se há algum outro risco para moradores", detalhou o guarda municipal Sipolatti, presente no local, em entrevista à TV Gazeta. Por nota, posteriormente a Prefeitura de Vitória informou que foi apenas um carro atingido.

O motorista do veículo disse que estava com um grupo de pessoas de Domingos Martins no veículo. "Fechou o sinal, eu parei e escutei como se fosse um tiro. Abri a porta e vi um monte de ferro retorcido. Amassou o carro, devo ter de prejuízo uns 30, 40 mil. Mas foi um livramento grande", declarou o condutor.