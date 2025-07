Em Zumbi dos Palmares

Esconderijo de motos furtadas é descoberto em Vila Velha

Os agentes encontraram a moto em frente a um portão, que estava encostado. Ao verificarem pelo vão, avistaram mais duas motocicletas no interior de uma garagem, todas com restrição de furto e roubo registrado no mês de junho, sendo duas em Vitória e uma em Vila Velha, conforme a corporação. Nenhum suspeito foi localizado ou detido durante a ocorrência.