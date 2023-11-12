Escola pública monta pit stop para alunos que vão fazer o Enem

Pelo terceiro ano consecutivo, professores da Escola Estadual de Ensino Médio Renato Pacheco, de Jardim Camburi, em Vitória, montam uma estrutura de apoio para os alunos que estão fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Neste segundo dia do exame, o pit stop está montado em frente à faculdade Estácio, um dos locais de aplicação da prova situado no mesmo bairro da escola. A barraca tem água, picolé e caneta de graça para os alunos.
A iniciativa, realizada pela direção da unidade de ensino, tem o apoio financeiro de professores.
Jessica Coutinho e Laísa Menezes são alunas do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação de Aline Nunes.