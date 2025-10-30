Escola de Ibatiba tem poço interditado após contaminação de água

Um poço artesiano teve a água contaminada e precisou ser interditado na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Eliana Marlene Coitinho, na comunidade de Córrego das Perobas, em Ibatiba , Região do Caparaó, no Espírito Santo . A Secretaria Municipal de Educação informou que a unidade está adquirindo água mineral até que tenha uma nova fonte de abastecimento.

Nenhuma criança ou servidor passou mal por causa do problema, segundo a Secretaria de Educação de Ibatiba, que suspendeu o uso da água antes mesmo de o resultado da análise confirmar a contaminação. “Estamos finalizando o processo para perfuração de um novo poço artesiano, com o intuito de sanar definitivamente esse problema”, disse a secretária Simone Soares de Souza Corrêa. As aulas seguem normalmente.