A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Escola de Ibatiba tem poço interditado após contaminação de água

Publicado em 30/10/2025 às 08h44
Contaminação de água é descoberta em escola de Ibatiba e uso é suspenso
Contaminação de água é descoberta em escola de Ibatiba e uso é suspenso Crédito: Leitor | A Gazeta

Um poço artesiano teve a água contaminada e precisou ser interditado na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Eliana Marlene Coitinho, na comunidade de Córrego das Perobas, em Ibatiba, Região do Caparaó, no Espírito Santo. A Secretaria Municipal de Educação informou que a unidade está adquirindo água mineral até que tenha uma nova fonte de abastecimento.

Nenhuma criança ou servidor passou mal por causa do problema, segundo a Secretaria de Educação de Ibatiba, que suspendeu o uso da água antes mesmo de o resultado da análise confirmar a contaminação. “Estamos finalizando o processo para perfuração de um novo poço artesiano, com o intuito de sanar definitivamente esse problema”, disse a secretária Simone Soares de Souza Corrêa. As aulas seguem normalmente.

Publicidade