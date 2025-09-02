ES tem 25 cidades sob alerta de chuvas intensas; veja a lista
Publicado em 02/09/2025 às 10h37
O Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas, da manhã desta terça-feira (2) até as 10h de quarta-feira (3). Ao todo, 25 cidades capixabas estão na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesses municípios, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Confira a lista:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério