ES tem 25 cidades sob alerta de chuvas intensas; veja a lista

Publicado em 02/09/2025 às 10h37
Cidades do Espírito Santo receberam alerta válido até 10h de quarta-feira (3)
Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas, da manhã desta terça-feira (2) até as 10h de quarta-feira (3). Ao todo, 25 cidades capixabas estão na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesses municípios, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Confira a lista:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Mantenópolis
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pancas
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Ponto Belo
  19. Rio Bananal
  20. São Domingos do Norte
  21. São Gabriel da Palha
  22. São Mateus
  23. Sooretama
  24. Vila Pavão
  25. Vila Valério
