ES recebe novo alerta de tempestade em meio à chegada de frente fria

O Espírito Santo recebeu um novo alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã desta sexta-feira (3), em meio à previsão de que uma frente fria vai atingir o Estado até o fim de semana. Desta vez, o aviso amarelo, de perigo potencial, vale até as 10h de sábado (4) e abrange todas as cidades.
Pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O risco é considerado baixo para de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
- Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).