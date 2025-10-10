ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 20 cidades; veja quais
Publicado em 10/10/2025 às 10h20
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para chuvas intensas em 20 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e vai até as 10h de sábado (11). A previsão indica que pode chover até 50 mm por dia nesses municípios, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja a lista:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta