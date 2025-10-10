ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 20 cidades; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para chuvas intensas em 20 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e vai até as 10h de sábado (11). A previsão indica que pode chover até 50 mm por dia nesses municípios, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja a lista: