ES recebe novo alerta de chuvas intensas para 20 cidades; veja quais

Publicado em 10/10/2025 às 10h20
Pessoa com guarda-chuvas molhado olhando o tempo nublado em Vitória
Aviso já está em vigor e vai até as 10h de sábado (11) Crédito: Ricardo Medeiros

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para chuvas intensas em 20 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e vai até as 10h de sábado (11). A previsão indica que pode chover até 50 mm por dia nesses municípios, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Veja a lista:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Itapemirim
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui
  17. Presidente Kennedy
  18. Rio Novo do Sul
  19. São José do Calçado
  20. Vargem Alta
