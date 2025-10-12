ES recebe novo alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades

O Espírito Santo recebeu um novo alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e começa a semana com perigo potencial de chuvas intensas para os 78 municípios. O aviso, emitido neste domingo (12), é válido até as 10h de segunda-feira (13).

O alerta prevê acúmulo de água de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos de até 60 km/h. Conforme o Inmet, apesar da atenção necessária, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.