ES recebe alertas amarelo e laranja para chuvas intensas; confira cidades

Publicado em 05/02/2026 às 10h15
Estado recebe alertas amarelo e laranja até a próxima sexta-feira (6)
Estado recebe alertas amarelo e laranja até a próxima sexta-feira (6)

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (5). O aviso amarelo, mais brando, atinge 64 municípios, e o alerta, mais severo, se concentra nas regiões Sul e Serrana do Estado. Ambos são válidos até as 23h59 de sexta-feira (6).

A previsão do Inmet para as cidades sob o alerta amarelo é que chova entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

Alerta amarelo:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá
  55. Santa Teresa
  56. São Domingos do Norte
  57. São José do Calçado
  58. São Roque do Canaã
  59. Serra
  60. Vargem Alta
  61. Venda Nova do Imigrante
  62. Viana
  63. Vila Velha
  64. Vitória

O alerta laranja — de perigo — abrange 42 cidades e prevê de 30 a 60 mm/h de chuva ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco maior de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta laranja:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itaguaçu
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro
  27. Laranja da Terra
  28. Marataízes
  29. Marechal Floriano
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Piúma
  34. Presidente Kennedy
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. São José do Calçado
  39. Vargem Alta
  40. Venda Nova do Imigrante
  41. Viana
  42. Vila Velha
