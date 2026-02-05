ES recebe alertas amarelo e laranja para chuvas intensas; confira cidades

Estado recebe alertas amarelo e laranja até a próxima sexta-feira (6) Crédito: Reprodução | Inmet

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (5). O aviso amarelo, mais brando, atinge 64 municípios, e o alerta, mais severo, se concentra nas regiões Sul e Serrana do Estado. Ambos são válidos até as 23h59 de sexta-feira (6).

A previsão do Inmet para as cidades sob o alerta amarelo é que chova entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta amarelo:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

O alerta laranja — de perigo — abrange 42 cidades e prevê de 30 a 60 mm/h de chuva ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 100 km/h. Há risco maior de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.