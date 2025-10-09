A Gazeta - Agora

ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para 20 cidades; veja lista

Publicado em 09/10/2025 às 11h12
Chuva em Vitória
A previsão é que chova até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h Crédito: Ricardo Medeiros

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em 20 cidades do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 10h de sexta-feira (10). A previsão indica que pode chover até 50 mm por dia nesses municípios, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a lista:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Guaçuí
  9. Guarapari
  10. Iconha
  11. Itapemirim
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muqui
  16. Piúma
  17. Presidente Kennedy
  18. Rio Novo do Sul
  19. São José do Calçado
  20. Vargem Alta
