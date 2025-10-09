ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para 20 cidades; veja lista
Publicado em 09/10/2025 às 11h12
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em 20 cidades do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 10h de sexta-feira (10). A previsão indica que pode chover até 50 mm por dia nesses municípios, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a lista:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guaçuí
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta