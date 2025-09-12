ES em atenção para chuvas intensas e raios nesta sexta (12)
Publicado em 12/09/2025 às 14h51
Parte do Espírito Santo pode ser atingida por pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte, além de descargas elétricas, entre o fim da tarde desta sexta-feira (12) e a noite de sábado (13), principalmente na Grande Vitória e regiões próximas. A informação foi divulgada pela Defesa Civil estadual, destacando que as condições de tempo severo valem também para as regiões Serrana, Sul e Caparaó.
Ainda segundo o órgão, a previsão é de que as temperaturas devem ter uma leve redução em relação à média de setembro a partir de sábado (13).