ES em atenção para chuvas intensas e raios nesta sexta (12)

Parte do Espírito Santo pode ser atingida por pancadas de chuvas de intensidade moderada a forte, além de descargas elétricas, entre o fim da tarde desta sexta-feira (12) e a noite de sábado (13), principalmente na Grande Vitória e regiões próximas. A informação foi divulgada pela Defesa Civil estadual, destacando que as condições de tempo severo valem também para as regiões Serrana, Sul e Caparaó.