ES e RJ recebem alerta de perigo para vendaval com ventos de até 60 km/h

O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi levado para a 14ª Delegacia de Barra de São Francisco para prestar depoimento. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber os procedimentos adotados com o motorista do ônibus. Em nota, a corporação informou que o condutor do veículo foi ouvido e liberado. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga", esclareceu.