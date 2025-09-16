ES deve ser afetado nesta semana por onda de calor que atinge o Brasil

Espírito Santo está no mapa de nova onda de calor que vai atingir áreas do Brasil entre 18 e 22 de setembro Crédito: Climatempo

O Espírito Santo está entre os Estados que devem ser impactados pela sexta onda de calor do ano, que atinge o Brasil nesta semana, de 18 a 22 de setembro. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, cidades capixabas devem registrar, durante esse período, temperaturas entre 3 °C e 5 °C acima da média para esta época do ano.

De acordo com a Climatempo, o recorde de calor registrado em Vitória neste ano foi de 36,5 °C, no dia 24 de fevereiro. A expectativa é que a Capital capixaba se aproxime dessa temperatura durante a onda de calor. O tempo, porém, não ficará completamente seco: o ar úmido do Norte do Brasil vai começar a se espalhar para o Centro-Oeste e para o Sudeste do país, permitindo a ocorrência de algumas pancadas de chuva nessas regiões.