ES deve ser afetado nesta semana por onda de calor que atinge o Brasil
O Espírito Santo está entre os Estados que devem ser impactados pela sexta onda de calor do ano, que atinge o Brasil nesta semana, de 18 a 22 de setembro. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, cidades capixabas devem registrar, durante esse período, temperaturas entre 3 °C e 5 °C acima da média para esta época do ano.
De acordo com a Climatempo, o recorde de calor registrado em Vitória neste ano foi de 36,5 °C, no dia 24 de fevereiro. A expectativa é que a Capital capixaba se aproxime dessa temperatura durante a onda de calor. O tempo, porém, não ficará completamente seco: o ar úmido do Norte do Brasil vai começar a se espalhar para o Centro-Oeste e para o Sudeste do país, permitindo a ocorrência de algumas pancadas de chuva nessas regiões.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na quinta-feira (18) a Grande Vitória deve ter mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Na Região Sul, mínima de 16 °C e máxima de 33 °C. A Região Serrana fica entre 13 °C e 31 °C. No Norte, de 19 °C a 29 °C. O Noroeste deve registrar temperaturas entre 17 °C e 29 °C, enquanto a Região Nordeste fica entre 18 °C e 29 °C.