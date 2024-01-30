ES contrata empresa de vigilância para a ciclovia da Terceira Ponte

O governo do Estado firmou um contrato para manter vigilantes nos acessos à Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte. Até então, esse serviço era feito por uma equipe disponibilizada pela empresa responsável pelas obras, como explicado pelo governador Renato Casagrande (PSB) após a inauguração em 2023.
Na última quinta-feira (25), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) assinou um contrato com duração de um ano com a Pronort Segurança Privada LTDA, no valor de R$ 1,5 milhão. A pasta informou nesta terça-feira (30) que o objetivo é manter a segurança na estrutura nos períodos diurno e noturno.
Conforme publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (29), o contrato prevê vigilância patrimonial armada noturna, e vigilância patrimonial desarmada diurna, com o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos e infraestrutura, a ser executado nas entradas e saídas da ciclovia em Vitória e em Vila Velha.