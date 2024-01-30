ES contrata empresa de vigilância para a ciclovia da Terceira Ponte

Na última quinta-feira (25), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) assinou um contrato com duração de um ano com a Pronort Segurança Privada LTDA, no valor de R$ 1,5 milhão. A pasta informou nesta terça-feira (30) que o objetivo é manter a segurança na estrutura nos períodos diurno e noturno.