ES adota dose única da vacina HPV para crianças e adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) passará a adotar o esquema de dose única da vacina HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos no Espírito Santo. Para os demais grupos, como imunocomprometidos e vítimas de violência sexual, é mantida a recomendação do esquema de três doses. Uma norma técnica será encaminhada aos municípios capixabas com as orientações técnico-operacionais.
A atualização ocorre após nota técnica do Ministério da Saúde, que orienta ainda a inclusão das pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR) como grupo prioritário da vacina HPV e a realização de estratégia de resgate de adolescentes de 15 até 19 anos não vacinados. Em relação a essa estratégia, a Sesa aguarda orientações técnicas do órgão para o início da busca ativa.
A atualização, que segue normativa do Programa Nacional de Imunizações (PNI) publicada na terça-feira (2), busca acompanhar as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e evidências científicas em demais países que incorporaram este esquema de proteção contra o câncer de colo do útero.
Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos que já foram vacinados com uma dose da vacina HPV anteriormente não precisarão mais receber a segunda dose.
“É uma decisão muito importante, principalmente como estratégia de saúde pública, onde conseguiremos imunizar mais crianças e adolescentes com o mesmo quantitativo de doses. Além dos benefícios que a vacina contra HPV traz, como a possível eliminação do câncer de útero e a redução dos demais cânceres”, explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), Danielle Grillo.
*Com informações da Sesa-ES