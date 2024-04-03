ES adota dose única da vacina HPV para crianças e adolescentes

Vacina de HPV: crianças e adolescentes de 9 a 14 anos imunizadas com uma dose não precisarão receber a segunda

Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos que já foram vacinados com uma dose da vacina HPV anteriormente não precisarão mais receber a segunda dose.

“É uma decisão muito importante, principalmente como estratégia de saúde pública, onde conseguiremos imunizar mais crianças e adolescentes com o mesmo quantitativo de doses. Além dos benefícios que a vacina contra HPV traz, como a possível eliminação do câncer de útero e a redução dos demais cânceres”, explica a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), Danielle Grillo.