ES 482 fica parcialmente interditada para reparo de tubulação em Cachoeiro

Um trecho da ES 482 ficou parcialmente interditado no início da tarde de terça-feira (27) para realização de reparos na tubulação de gás natural encanado que passa no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada inicialmente pela associação de moradores do distrito, que divulgou por meio das redes sociais que havia risco de vazamento de gás no local.>