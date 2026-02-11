Entregador leva tiro no peito durante tentativa de assalto em Cariacica

Um entregador de 30 anos levou um tiro no peito durante uma tentativa de assalto no bairro Alto Lage, em Cariacica, por volta das 22h da última terça-feira (10). Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima teria reagido ao ser abordada por dois criminosos, momento em que foi baleada.

O trabalhador seguia para realizar uma entrega em Viana quando os bandidos apareceram a pé e o abordaram no momento em que ele reduziu a velocidade da moto para passar por um quebra-molas. A vítima reagiu, tentando jogar o veículo para cima de um dos criminosos, e acabou baleada. Os suspeitos fugiram.

O entregador foi socorrido lúcido e conseguiu conversar com os policiais. A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, mas as corporações não haviam se manifestado até a última atualização desta matéria.